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ВВС США ликвидировали трех террористов в Сомали

Происшествия

Пострадавших среди мирных граждан нет

ВВС США ликвидировали трех террористов в Сомали
Иллюстрация: Af.mil
ВВС США

Могадишо, 29 августа 2018, 14:41 — REGNUM  Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по позициям террористов в Сомали, в результате погибли трое боевиков, сообщает 29 августа Reuters.

Удары были нанесены по позициям боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительным данным мирные граждане не пострадали.

Напомним, Соединенные Штаты за 2018 год провели 20 боевых вылетов против боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка, действующая в Сомали тесно связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС США убили в Сомали двух террористов

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Гражданская война в Сомали
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