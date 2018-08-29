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В московской квартире нашли останки умершего восемь лет назад мужчины

Происшествия

Устанавливается личность мужчины

В московской квартире нашли останки умершего восемь лет назад мужчины
Питер Клас. Vanitas. 1625

Москва, 29 августа 2018, 14:42 — REGNUM  Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в одной из квартир Москвы скелетированных останков тела мужчины, сообщает 29 августа пресс-служба следственного управления СКР по столице.

По данным ведомства, останки были найдены 28 августа в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Креминчугской. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила более восьми лет назад.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории заброшенного морга на юго-западе Москвы были найдены останки женщины, умершей более восьми месяцев назад.

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