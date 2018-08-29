Среда, 29 Августа 2018 года
15:40:07 МСК

В Ростове-на-Дону огнеборцы тушат ещё один крупный пожар

Происшествия

Сухая трава и деревья горят в районе Змиёвской балки

В Ростове-на-Дону огнеборцы тушат ещё один крупный пожар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Ростов-на-Дону, 29 августа 2018, 14:06 — REGNUM  В Ростове-на-Дону огнеборцы тушат ещё один природный пожар. Пламя объяло сухую траву и деревья в районе Змиёвской балки. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, опубликовав видео с места происшествия.

«Час от часу не легче. Пожар на улице Лесной в районе Змиёвской балки», — сопроводил видеоролик автор поста.

По информации регионального управления МЧС, причиной ландшафтного пожара стало возгорание мусора. На месте работают около 10 человек и две едины техники.

Вместе с тем спасателя сообщают о сохранении штормового предупреждения. По информации синоптиков, в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса до 1 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону пожарные расчёты почти сутки тушили огонь на территории Кумженской рощи. Площадь возгорания достигла 10 га.

Читайте также: Ростовские огнеборцы почти сутки тушат природный пожар в Кумженской роще

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Травяные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить