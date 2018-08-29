Среда, 29 Августа 2018 года
15:40:08 МСК

Боевики совершили нападение на КПП в Йемене, есть жертвы

Происшествия

Правоохранительные органы подозревают в нападении боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Сана, 29 августа 2018, 14:04 — REGNUM  В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Йемене погибли по меньшей мере пять человек, сообщает 29 августа Anadolu.

Правоохранительные органы подозревают в нападении боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В результате боевых действий страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы, кроме того, вакуум власти привел к активизации на юге страны террористических группировок, в том числе и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить