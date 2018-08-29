Боевики совершили нападение на КПП в Йемене, есть жертвы

Сана, , 14:04 — REGNUM В результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Йемене погибли по меньшей мере пять человек, сообщает 29 августа Anadolu.

Правоохранительные органы подозревают в нападении боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В результате боевых действий страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы, кроме того, вакуум власти привел к активизации на юге страны террористических группировок, в том числе и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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