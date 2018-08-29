В Ярославле взят под стражу сотрудник исправительной колонии № 8

Ярославль, , 13:47 — REGNUM Заволжский суд Ярославля постановил взять под стражу сотрудника ярославского УФСИН Сардора Зиябова, которого подозревают в избиении осужденных. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Новая газета» опубликовала второе видео избиение осужденных в ярославской колонии. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело и 29 августа Заволжский суд рассмотрел дело двух фигурантов.

Заместитель начальника отдела безопасности ИН-8 Сардор Зиябов получил в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 20 сентября. На этой дате настояли следователи. Мера пресечения для начальника цеха ИК-8 Дмитрия Никитенко будет ропределена в ближайшее время.

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