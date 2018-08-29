В Калуге при демонтаже лифтового оборудования погиб рабочий

Калуга, , 13:23 — REGNUM В Калуге следователи устанавливают обстоятельства гибели 35-летнего жителя Воронежской области при осуществлении работ по демонтажу лифтового оборудования. Как сообщила 29 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Юлия Тарасова, по предварительным данным, сотрудники организации, занимающейся поставкой и монтажом лифтового оборудования, по договору подряда осуществляли демонтаж лифтового оборудования в одном из домов по улице Пролетарскойв Калуге.

27 августа 2018 года работник отсоединил от тросов лифтовую кабину, находившуюся на первом этаже, после чего зафиксировал противовес, к которому были присоединены тросы, на уровне 9-го этажа. Далее монтажник спустился на первый этаж, чтобы продолжить работу по демонтажу. В это время противовес обрушился на пол лифтовой шахты, придавив потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту гибели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с начала 2018 года произошел один групповой несчастный случай, три несчастных случая на производстве с тяжёлым и один со смертельным исходом. Получили травмы девять человек, из них три человека с тяжёлым и один со смертельным исходом.

В 2017 году в калужском регионе 53 человека получили производственные травмы. В области произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и семь — со смертельным исходом.

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