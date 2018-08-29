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Обвиняемый в коррупции вице-мэр Оренбурга переведен под домашний арест

Происшествия

До 8 октября 2018 года

Оренбург, 29 августа 2018, 13:12 — REGNUM  Ленинский районный суд Оренбурга перевел заместителя главы города Геннадия Борисова под домашний арест, сообщает 29 августа пресс-служба суда.

Отмечается, что Борисов переведен под домашний арест до 8 октября 2018 года.

Напомним, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан 8 августа. По данным следствия, он был пойман с поличным при получении взятки в 2 млн рублей, которая предполагала общее покровительство одной из фирм в сфере строительств.

Добавим, что 14 августа по подозрению в получении взятки задержали мэра Оренбурга Евгения Арапова. Следствие полагает, что вместе со своим заместителем градоначальник получил 600 тыс. рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций «за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства».

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