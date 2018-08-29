Среда, 29 Августа 2018 года
14:06:08 МСК

Прокуратура Крыма проверит три химпредприятия региона

Происшествия

На указанных предприятиях проверят соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха

Симферополь, 29 августа 2018, 12:57 — REGNUM  Три химических предприятия Крыма попали в поле зрения прокуратуры региона после жалоб местных жителей на выпадение маслянистого осадка, покрывшего металлические предметы, крыши домов и листья деревьев. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба министерства информации Крыма.

Отмечается, что прокурорские проверки затронут ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, Крымский содовый завод и завод «Бром» в Красноперекопске. Надзорное ведомство проверяет соблюдение на указанных предприятиях законодательства об охране атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Facebook, что источник химических выбросов в крымском Армянске пока не определен. В сфере подозрения властей находятся три предприятия, отметил он.

Читайте также: В химических выбросах в Крыму заподозрили три предприятия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Химическая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить