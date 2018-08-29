Прокуратура Крыма проверит три химпредприятия региона

Симферополь, , 12:57 — REGNUM Три химических предприятия Крыма попали в поле зрения прокуратуры региона после жалоб местных жителей на выпадение маслянистого осадка, покрывшего металлические предметы, крыши домов и листья деревьев. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба министерства информации Крыма.

Отмечается, что прокурорские проверки затронут ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, Крымский содовый завод и завод «Бром» в Красноперекопске. Надзорное ведомство проверяет соблюдение на указанных предприятиях законодательства об охране атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Facebook, что источник химических выбросов в крымском Армянске пока не определен. В сфере подозрения властей находятся три предприятия, отметил он.

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