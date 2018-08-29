На калининградской части Куршской косы – экстренное совещание по АЧС

Калининград, , 12:40 — REGNUM

Экстренное совещание по вопросу противодействия распространению АЧС состоялось в национальном парке «Куршская коса», сообщила сегодня, 29 августа, администрация парка.

«Сотрудники отделов воспроизводства, сохранения лесов и охраны территории национального парка «Куршская коса» собрались на экстренное совещание в связи с напряженной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней», — поясняет пресс-служба учреждения.

«Мониторинг состояния поголовья дикого кабана, обитающего на особо охраняемой природной территории федерального значения, проводится постоянно с момента возникновения угрозы проникновения опасного вируса. В связи со сложившейся в регионе ситуацией на совещании выработан алгоритм действий в случае обнаружения павших животных. Предусмотрен экстренный вызов представителя ГБУВ КО «Областная станция по борьбе с болезнями животных». После взятия проб на анализ животное будет уничтожаться путем сжигания. Кроме того, в поселках Куршской косы и на обоих КПП распространяются памятки по предупреждению распространения и возникновения АЧС среди диких кабанов», — говорится в сообщении администрации национального парка.

Сотрудники парка также просят не подкармливать диких животных и не контактировать с ними, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, а также пищевыми отходами животного происхождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вирус АЧС в Калининградской области был впервые зафиксирован в конце 2017 года. Только за 2018 год в области обнаружено уже почти два десятка очагов вируса. В зонах введён карантин, появились предложения об объявлении чрезвычайной ситуации в масштабах всего региона. Эксперты также говорят об угрозе свиноводства всей Европы — Литва с вирусом борется уже пять лет, в Латвию, Польшу и далее в западную часть Европы он начал проникать 4−3 года назад. На литовской стороне Куршской косы очагов за пять лет эпидемии АЧС обнаружено не было, однако с материковой частью соединена именно калининградская часть полуострова.