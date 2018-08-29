Ростовчане пожаловались на халатность врачей БСМП

Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В популярном сообществе Ростова-на-Дону в социальной сети «ВКонтакте» появился видеоролик, который снял горожанин у здания городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). На кадрах видно, что на земле без движения лежит мужчина с забинтованной головой.

Автор видео утверждает, что около 5:00 из приёмного отделения мужчину вывели медсёстры и оставили пациента лежать на земле.

«Мы видели, как его выводили. Мы столкнулись с жёсткой халатностью врачей», — сказал горожанин.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим видео, разделились на два лагеря. Одни встали на защиту врачей, другие — на защиту пациента. Не исключено, что по данному факту будет организована доследственная проверка.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно официальному сайту учреждения, коллектив больницы состоит из 610 врачей и 1150 средних медицинских работников. На подстанциях скорой медицинской помощи работают 206 врачей и 513 фельдшеров.