Пожар на газопроводе: архангельская станция Шиес снова привлекла внимание

Архангельск, , 11:57 — REGNUM Станция Шиес в Ленском районе Архангельской области, где ведутся подготовительные работы по строительству полигона для твердых коммунальных отходов, снова привлекла внимание СМИИ. Накануне здесь загорелся газопровод.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном Управлении МЧС, 28 августа поздно вечером произошёл разрыв одной из ниток магистрального газопровода «Ухта — Торжок-2» диаметром 1220 мм неподалёку от станции Шиес в Ленском районе в 30 км от н.п. Урдома.

Жертв и пострадавших нет.

В результате разрыва повреждено 30 метров участка трубы газопровода, загорания прилегающей территории не произошло, были перекрыты задвижки на участке газопровода, пожар потух после выгорания газа.

В ведомстве сообщили, что газоснабжение потребителей не нарушено, транспорт газа обеспечен по резервным ниткам магистральных газопроводов в заданных объёмах. На место происшествия прибыла аварийная бригада Урдомского линейного производственного управления магистрального газопровода. Разрушений и пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются.

Остальные нитки продуктопровода не повреждены. В настоящее время на ликвидации последствий аварии работают 40 человек и 16 единиц техники ООО «Газпром трансгаз Ухта», завершение работ планируется к исходу дня 30 августа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, две недели назад станция Шиес оказалась в центре скандала в связи с планами московского инвестора построить там комплекс по переработке, в том числе, московского, мусора. Ситуация обострилась после того, как в СМИ была распространена информация о том, что мусор привезут еще до проведения общественных слушаний.

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