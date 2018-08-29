Финансовая гвардия изымает документы в министерстве транспорта Италии

Генуя, Италия, , 11:42 — REGNUM Сотрудники финансовой гвардии Италии проводят выемку документов в министерстве инфраструктуры и транспорта, сообщает Il Messaggero в среду, 29 августа.

Выемка проводится в рамках выполнения постановления прокуратуры об изъятии документов, связанных с обрушившимся генуэзским мостом Моранди.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Читайте также: Власти Италии: политики, дававшие преференции бизнесу, заплатят за это

Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли.