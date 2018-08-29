Столкновение джипа и микроавтобуса в Ярославле — девять пострадавших

Ярославль, , 11:33 — REGNUM В Ярославле в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области.

В ведомстве отметили, что столкновение джипа Mitsubishi Pajero и пассажирского микроавтобуса ГАЗ произошло 28 августа около шести часов вечера. За рулем внедорожника находилась женщина 1950 года рождения.

«В результате ДТП в медучреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса и водитель автомобиля Mitsubishi», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в турецком городе Анталья произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 13 граждан России, ехавших в аэропорт.

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