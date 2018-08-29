СКР возбудил уголовное дело против бывшего судьи на Чукотке

Москва, , 11:26 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего федерального судьи Чаунского района Чукотки Владислава Акулова, который подозревается в причинении тяжкого вреда по неосторожности, сообщает 29 августа пресс-служба СКР.

По данным следствия, в феврале 2017 года являвшийся на тот момент судьей Акулов, находясь на дороге Апапельгино — Певек, осуществлял пристрелку из карабина. Мужчина достал охотничий карабин и зарядил его двумя патронами, после чего произвел выстрел в сторону сопки, однако при повторном нажатии выстрела не последовало.

После этого подозреваемый начал разряжать оружие, в этот момент произошел «затяжной» выстрел в находившегося недалеко 16-летнего подростка, в результате чего ему был нанесен тяжкий вред здоровью. Подростку была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело против бывшего судьи, который подозревается в вымогательстве денег у представителей правоохранительных органов.

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