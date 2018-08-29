Уточнённые данные: 13 граждан РФ пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Анталья, Турция, , 11:10 — REGNUM Жертвами дорожно-транспортного происшествия в турецком городе Анталья стали 13 граждан РФ. Такие уточнённые данные ИА REGNUM предоставили в Ростуризме29 августа.

Читайте также: В Турции в ДТП с автобусом пострадали туристы из России

«По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Турции 29 августа. Транспортное средство, которое перевозило людей в аэропорт из города Белек, врезалось в грузовой автомобиль на одной из дорог в Анталье. В момент аварии в салоне автобуса находились 25 человек. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.