Миссия ОБСЕ зафиксировала 70 нарушений «школьного перемирия» в Донбассе

Киев, , 10:59 — REGNUM В рамках установленного «школьного перемирия» в Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

По словам первого замглавы миссии Александра Хуга, сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировали более 70 фактов нарушений «школьного перемирия».

«Стороны должны выполнить свои согласованные обязательства по прекращению огня. Стрельба должна прекратиться с целью защиты граждан Украины с обеих сторон линии столкновения», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа, накануне вступления в силу «школьного» перемирия в Донбассе, со стороны ВСУ велись минометные обстрелы, на севере Горловки под обстрел попала школьная площадка.

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