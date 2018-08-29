Из-за крупного природного пожара в Ростове-на-Дону прерван хоккейный матч

Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Из-за крупного ландшафтного пожара, который вспыхнул в Кумженской рошще Ростова-на-Дону днём 28 августа, был прерван контрольный матч между хоккейными клубами «Ростов» и «Россошь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«Из-за пожаров, активно распространяющихся по территории Кумженской рощи, часть Западного микрорайона, в том числе и «Айс Арена», была обесточена. В связи с этим игра была прервана, на табло зафиксирован счёт 5:2. Матч 29 августа состоится в ранее установленное время — 11:00», — уточняется на сайте ХК «Ростов».

ИА REGNUM сообщало, что пожар на территории Кумженской рощи вспыхнул 28 августа около 15:30. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В региональном управлении МЧС учтонили, что угрозы распространения на населённые пункты и строения нет. Пострадавших также нет.

Читайте также: В Ростове-на-Дону горит Кумженская роща: площадь пожара достигла 7,5 га