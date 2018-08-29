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При взрыве на западе Ирака погибли более 20 человек

Происшествия

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв

Багдад, 29 августа 2018, 10:56 — REGNUM  Как минимум 21 человек погиб в результате взрыва в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает 29 августа Sky News Arabia.

По данным издания, теракт произошел утром 29 августа в городе Эль-Каим недалеко от границы с Сирией. На контрольно-пропускном пункте взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Отмечается, что ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, несмотря на заявления властей Ирака о полном разгроме боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теракты в стране происходят регулярно. Так, 22 августа в результате взрыва микроавтобуса, к которому террористы прикрепили бомбу, в Багдаде пострадали двое мирных жителей.

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Взрывы в Ираке
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