При взрыве на западе Ирака погибли более 20 человек

Багдад, , 10:56 — REGNUM Как минимум 21 человек погиб в результате взрыва в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает 29 августа Sky News Arabia.

По данным издания, теракт произошел утром 29 августа в городе Эль-Каим недалеко от границы с Сирией. На контрольно-пропускном пункте взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Отмечается, что ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, несмотря на заявления властей Ирака о полном разгроме боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теракты в стране происходят регулярно. Так, 22 августа в результате взрыва микроавтобуса, к которому террористы прикрепили бомбу, в Багдаде пострадали двое мирных жителей.

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