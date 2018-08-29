Нападение на воинский эшелон в Забайкалье: выводы Минобороны

Чита, , 10:53 — REGNUM При нападении десяти человек на воинский эшелон в Забайкалье, караул действовал абсолютно правильно, уверен заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Комментируя ИА «Чита.ру» подробности происшествия на станции Петровский Завод, где в ночь на 27 августа 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями, он, в частности, отметил:

«Караул действовал абсолютно правильно, решительно и законно. Нам достаточно уставных требований, чтобы защитить наше имущество и наших граждан», — подчеркнул Андрей Картаполов.

Напомним, инцидент, произошедший на железнодорожной станции в Забайкалье, начался в привокзальном круглосуточном кафе, которое вечером работает как ночной клуб.

Конфликт с потасовкой и поножовщиной, учинённой местным криминальным авторитетом, отмечавшим свой день рождения, начался после того, как военные, сойдя с поезда, пришли в кафе, чтобы купить продукты. Разгорячённые спиртным нападавшие не оставили преследование военных даже после того, как те вернулись в военный эшелон, а караульный голосом, а также предупредительными выстрелами, сообщил нападавшим о том, что в случае их дальнейшего продвижения к охраняемому объекту они будут вынуждены открыть огонь.

В результате один из нападавших получил ранение, другой (именнинник) был убит. Полиция объявила в розыск остальных участников конфликта. Узнать о состоянии получивших ножевые ранения военных не удалось. Доследственную проверку ведёт Главное военное следственное управление.

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