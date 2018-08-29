Среда, 29 Августа 2018 года
10:58:36 МСК

Нападение на воинский эшелон в Забайкалье: выводы Минобороны

Происшествия

Нападение, в котором участвовало около 10 человек, связанных с криминальными миром, не потребует дополнительного усиления воинских эшелонов

Чита, 29 августа 2018, 10:53 — REGNUM  При нападении десяти человек на воинский эшелон в Забайкалье, караул действовал абсолютно правильно, уверен заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Комментируя ИА «Чита.ру» подробности происшествия на станции Петровский Завод, где в ночь на 27 августа 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями, он, в частности, отметил:

«Караул действовал абсолютно правильно, решительно и законно. Нам достаточно уставных требований, чтобы защитить наше имущество и наших граждан», — подчеркнул Андрей Картаполов.

Напомним, инцидент, произошедший на железнодорожной станции в Забайкалье, начался в привокзальном круглосуточном кафе, которое вечером работает как ночной клуб.

Конфликт с потасовкой и поножовщиной, учинённой местным криминальным авторитетом, отмечавшим свой день рождения, начался после того, как военные, сойдя с поезда, пришли в кафе, чтобы купить продукты. Разгорячённые спиртным нападавшие не оставили преследование военных даже после того, как те вернулись в военный эшелон, а караульный голосом, а также предупредительными выстрелами, сообщил нападавшим о том, что в случае их дальнейшего продвижения к охраняемому объекту они будут вынуждены открыть огонь.

В результате один из нападавших получил ранение, другой (именнинник) был убит. Полиция объявила в розыск остальных участников конфликта. Узнать о состоянии получивших ножевые ранения военных не удалось. Доследственную проверку ведёт Главное военное следственное управление.

Читайте ранее в этом сюжете: На воинский эшелон в Забайкалье напали десять человек — СКР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить