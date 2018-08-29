Оправданный чиновник в Чувашии ждёт новый приговор

Чебоксары, , 10:34 — REGNUM В Чувашии продолжаются судебные разбирательства в отношении начальника управления образования администрации Чебоксарского района, который был ранее оправдан судом первой инстанции. Гособвинение представило свои доказательства в суде, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Речь идёт о деле бывшего главы администрации Чебоксарского района, которого обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде первой инстанции его признали виновным в ряде эпизодов и назначили условный срок со штрафом. Фигурантами уголовного дела также были ещё два чиновника администрации Чебоксарского района. В ноябре 2017 года суд первой инстанции начальнику финансового отдела назначил два года условно без лишения права занимать должности, начальник управления образования был оправдан «в связи с отсутствием состава преступления». Дело расследовало УФСБ по Чувашии.

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Судебные разбирательства продолжаются. Уголовное дело в отношении начальника управления образования администрации Чебоксарского района находится на новом рассмотрении в суде первой инстанции.

«Постановленный в отношении него при первоначальном рассмотрении чебоксарским районным судом 30.11.2017 оправдательный приговор, оставленный без изменения судом апелляционной инстанции, постановлением президиума верховного суда Чувашской Республики от 11.05.2018 отменён по кассационному представлению. Рассмотрение данного уголовного дела по существу не завершено, продолжается судебное следствие. Сторона государственного обвинения завершила представление доказательств обоснованности предъявленного обвинения, стороне защите предоставлено время для предоставления суду своих доказательств», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии стали значительно реже выносить оправдательные приговоры. Если в 2013 году были оправданы 32 человека, то с начала 2018 года вступили в законную силу четыре оправдательных приговора, ещё восемь были отменены по представлениям прокуроров.

Напомним, за семь месяцев 2018 года отменено восемь оправдательных приговоров в отношении девяти лиц, из них семь дел направлено на новое судебное рассмотрение, по одному проводится дополнительное расследование. Наибольший резонанс вызвал оправдательный приговор в отношении бывшего первого замминистра образования Чувашии по делу о закупке блокираторов сотовой связи («глушилок») для использования на ЕГЭ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура обжаловала приговор, ссылаясь «на наличие в материалах уголовного дела доказательств причастности» к преступлениям. 14 августа верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение.

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