Оправданный чиновник в Чувашии ждёт новый приговор

Чебоксары, 29 августа 2018, 10:34 — REGNUM В Чувашии продолжаются судебные разбирательства в отношении начальника управления образования администрации Чебоксарского района, который был ранее оправдан судом первой инстанции. Гособвинение представило свои доказательства в суде, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.
Речь идёт о деле бывшего главы администрации Чебоксарского района, которого обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде первой инстанции его признали виновным в ряде эпизодов и назначили условный срок со штрафом. Фигурантами уголовного дела также были ещё два чиновника администрации Чебоксарского района. В ноябре 2017 года суд первой инстанции начальнику финансового отдела назначил два года условно без лишения права занимать должности, начальник управления образования был оправдан «в связи с отсутствием состава преступления». Дело расследовало УФСБ по Чувашии.
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Судебные разбирательства продолжаются. Уголовное дело в отношении начальника управления образования администрации Чебоксарского района находится на новом рассмотрении в суде первой инстанции.
«Постановленный в отношении него при первоначальном рассмотрении чебоксарским районным судом
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии стали значительно реже выносить оправдательные приговоры. Если в 2013 году были оправданы 32 человека, то с начала 2018 года вступили в законную силу четыре оправдательных приговора, ещё восемь были отменены по представлениям прокуроров.
Напомним, за семь месяцев 2018 года отменено восемь оправдательных приговоров в отношении девяти лиц, из них семь дел направлено на новое судебное рассмотрение, по одному проводится дополнительное расследование. Наибольший резонанс вызвал оправдательный приговор в отношении бывшего первого замминистра образования Чувашии по делу о закупке блокираторов сотовой связи («глушилок») для использования на ЕГЭ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура обжаловала приговор, ссылаясь «на наличие в материалах уголовного дела доказательств причастности» к преступлениям. 14 августа верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение.
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