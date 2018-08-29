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Площадь лесного пожара во Владимирской области сократилась вдвое

Происшествия

Возможной причиной пожара называют человеческий фактор

Площадь лесного пожара во Владимирской области сократилась вдвое
Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

Владимир, 29 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Спасателям удалось уменьшить вдвое площадь активного тления в лесах, расположенных на территории, относящейся к ведомству Минобороны, в Петушинском районе Владимирской области. Как сообщила 28 августа пресс-служба регионального ГУ МЧС России, сейчас тление остается на участках общей площадью 150 гектаров.

«Площадь пожара остановлена на участке в 500 гектаров, объявлена локализация. Площадь активного тления — около 150 гектаров. Необходимо отметить, что за прошедшие сутки ее удалось снизить вдвое — с 300 га до 150», — сказал первый заместитель начальника регионального управления МЧС Руслан Блинов.

Он также отметил, что причиной наземного пожара мог стать человеческий фактор. Из-за труднопроходимости участка и засушливой погоды специалистам Минобороны не удалось вовремя локализовать возгорание. Сейчас к тушению пожара привлечено около 600 человек и 100 единиц техники, в том числе и авиация. 29 августа сотрудники МЧС планируют привлечь к тушению пожара дополнительно 53 человек и 23 единицы техники. Увеличение произойдет за счет сил департамента лесного хозяйства Владимирской области и ГУ МЧС России по городу Москве.

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Лесные пожары — 2018
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