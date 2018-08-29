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В Фиджи и Вануату объявили об угрозе цунами

Происшествия

Возможно превышение уровня прилива волн до одного метра

В Фиджи и Вануату объявили об угрозе цунами
Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве, 1823-1831

Сува, 29 августа 2018, 10:24 — REGNUM  У берегов двух островов в архипелагах Фиджи и Вануату объявлена угроза возникновения цунами после землетрясения в Тихом океане, сообщает система оповещения о цунами США.

Ранее в 209 км западнее острова Хантер у берегов Новой Каледонии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,1, очаг залегал на глубине 27 км.

Специалисты предупреждают, что в связи с этим возможно превышение уровня прилива волн до одного метра.

Напомним, 19 августа у островов Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, подземные толчки были глубинными и к разрушениям и мощным цунами не привели.

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