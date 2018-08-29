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СМИ узнали о задержании экс-главы внешней разведки Малайзии

Происшествия

3 июля 2018 г. в Малайзии был арестован бывший премьер-министр страны Наджиб Разакпо

Куала-Лумпур, 29 августа 2018, 09:53 — REGNUM  В Малайзии сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя внешней разведки страны Хасану Абдул Хамид. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на свои источники.

По данным издания, бывшего государственного чиновника задержали в штаб-квартире Малазийской комиссии по борьбе с коррупцией, куда она прибыла 28 августа.

Заместитель председателя антикоррупционной комиссии Азам Баки подтвердил информацию об аресте бывшего руководителя внешней разведки страны. При этом он не уточнил, какие именно обвинения выдвинуты против экс-чиновницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2018 г. в Малайзии был арестован бывший премьер-министр страны Наджиб Разакпо по делу об исчезновении нескольких миллиардов долларов США со счетов основанного им фонда.

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