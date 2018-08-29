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В ЛНР подсчитали, сколько раз ВСУ нарушили «хлебное» перемирие

Происшествия

Украинская сторона обстреливала населенные пункты и позиции силовиков ЛНР из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия

В ЛНР подсчитали, сколько раз ВСУ нарушили «хлебное» перемирие
kodakhrome
Попранный мир

Луганск, 29 августа 2018, 09:41 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение объявленного ранее «хлебного» перемирия с 1 июня по 28 августа 115 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По данным Народной милиции ЛНР зафиксировано 115 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований по территории ЛНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреливали населенные пункты и позиции силовиков ЛНР из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Народной милиции ЛНР отметили, что республика уже третьи сутки не подвергается обстрелам украинских силовиков. Режим прекращения огня не нарушался 25 и 26 августа.

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