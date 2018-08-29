В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

Саратов, , 09:34 — REGNUM Вахтовый автобус КамАЗ столкнулся с иномаркой на трассе в Саратовской области. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на источник в областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в ночь на 29 августа на 306 км автотрассы Сызрань-Волгоград в Саратовском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«На стоящий на обочине автомобиль «мерседес» наехал вахтовый автобус КамАЗ», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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