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В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

Происшествия

Авария произошла в ночь на 29 августа на 306 км автотрассы Сызрань-Волгоград в Саратовском районе

В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Саратов, 29 августа 2018, 09:34 — REGNUM  Вахтовый автобус КамАЗ столкнулся с иномаркой на трассе в Саратовской области. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на источник в областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в ночь на 29 августа на 306 км автотрассы Сызрань-Волгоград в Саратовском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«На стоящий на обочине автомобиль «мерседес» наехал вахтовый автобус КамАЗ», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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