У берегов Новой Каледонии произошло сильное землетрясение

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM В юго-западной части Тихого океана 29 августа зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,1. Очаг землетрясения находился у берегов французской Новой Каледонии, говорится в сообщении геологической службы США.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 209 км западнее острова Хантер, очаг землетрясения залегал на глубине 27 км.

https://twitter.com/USGSBigQuakes/status/1034654761184686080

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в иранской провинции Керманшах к западу от города Джаванруд произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате подземных толчков два человека погибли и более 300 пострадали.

Читайте также: Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 310