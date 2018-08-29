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В Мьянме произошел прорыв плотины

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

В Мьянме произошел прорыв плотины
Прорвало

Нейпьидо, 29 августа 2018, 09:24 — REGNUM  В центральной Мьянме началось «наводнение» из-за прорыва плотины. Об этом сообщила пожарная служба страны на странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, из-за данного ЧП затопило сразу несколько населенных пунктов, а также основное шоссе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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Наводнения
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