В Мьянме произошел прорыв плотины

Нейпьидо, , 09:24 — REGNUM В центральной Мьянме началось «наводнение» из-за прорыва плотины. Об этом сообщила пожарная служба страны на странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, из-за данного ЧП затопило сразу несколько населенных пунктов, а также основное шоссе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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