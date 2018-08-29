В Турции в ДТП с автобусом пострадали туристы из России

Анталья, Турция, , 09:18 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Турции пострадали 11 туристов из России, сообщает 29 августа Milliyet.

По данным издания, инцидент произошел на одной из дорог в Анталье, в пассажирский автобус врезался грузовой автомобиль. В момент аварии в салоне автобуса находились 25 человек.

Травмы различной степени тяжести также получили водители транспортных средств. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами, ранения получили шесть человек.

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