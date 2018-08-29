Четверо рабочих упали с 30-метровой высоты в Омске

Омск, , 09:08 — REGNUM По факту гибели двоих рабочих в Омске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.

Трагедия произошла 28 августа в Кировском административном округе города.

По предварительным данным, четверо рабочих, проводивших строительные работы по укреплению емкости для хранения зерна на элеваторе, упали с 30-метровой высоты. В результате инцидента погибли 2 человека, еще двое пострадали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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