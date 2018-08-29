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В Армении совершено разбойное нападение на дом экс-главы Кассационного суда

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Ереван, 29 августа 2018, 09:04 — REGNUM  В Армении трое неизвестных с оружием напали на дом бывшего главы Кассационного суда страны Армана Мкртумяна, сообщает 29 августа «Спутник Армения» со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Сону Трузян.

Отмечается, что дом судьи находится в селе Дзорахбюр в Котакайской области. В результате нападения три человека получили ранения, в том числе и Мкртумян.

Один из нападавших был задержан, возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа один из отделов полиции в центре Еревана подвергся нападению группы представителей сексуальных меньшинств, в результате происшествия пострадали два полицейских.

Читайте подробнее: В Ереване группа гомосексуалистов напала на отдел полиции (видео)

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