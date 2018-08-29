Скончался депутат парламента Красноярского края Николай Трикман

Красноярск, , 09:02 — REGNUM В Красноярском крае 29 августа на 68-м году жизни скоропостижно скончался депутат регионального Заксобрания Николай Трикман.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента, власти региона выражают соболезнования родным и близким депутата.

«Николая Васильевича отличали принципиальность в отстаивании интересов земляков и умение находить компромисс по самым сложным вопросам жизни края. Он не боялся брать ответственность на себя, но при принятии решений всегда старался учитывать мнение коллег. Его безвременный уход — большая потеря для родных и близких, для всего Красноярского края», — говорится в сообщении Заксобрания.

Николай Трикман родился в Ермаковском районе Красноярского края. Долгое время служил в органах правопорядка города Ачинска, был председателем Ачинского горсовета. Трижды избирался в Законодательное собрание края от партии «Справедливая Россия».

Напомним, Николай Трикман являлся председателем совета регионального отделения «Справедливой России».

По информации красноярских СМИ, он скончался из-за проблем со здоровьем.