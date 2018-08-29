В греческом порту с горящего парома эвакуированы 875 пассажиров

Пирей, Греция, , 08:38 — REGNUM В Греции в порту Пирея пожарные борются с огнем, возникшим на пароме «Элефтериос Венизелос». Все пассажиры, которые находились на борту, к настоящему моменту благополучно эвакуированы. Об этом сообщил заместитель министра торгового флота Нектариос Санториниос, передаёт телеканал Skai.

Отмечается, что всего на пароме находилось 875 человек. Эвакуация заняла более двух часов. «Процесс высадки пассажиров судна «Элефтериос Венизелос» завершена успешно, без проблем и травм», — уточнил замминистра.

В настоящее время предпринимаются все усилия для ликвидации возгорания. В тушении пожара задействованы десять кораблей и почти полсотни пожарных. Причины возникновения огня ещё предстоит выяснить.

Напомним, пассажирский паром «Элефтериос Венизелос» отплыл из Пирея в порт Ханья на острове Крит вечером 28 авугста. Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей. Помимо 875 пассажиров на борту находились 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин.