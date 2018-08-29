В Мексике задержали подозреваемого по делу пропавших студентов

Мехико, , 08:36 — REGNUM В Мексике полиция задержала еще одного подозреваемого в похищении 43 студентов в сентябре 2014 года, сообщает Jornada.

По данным издания, 30-летний Хуан Мигель был задержан в штате Коауила. Как предполагается, мужчина участвовал в перевозке студентов в фургоне на свалку поселка Кокула.

Напомним, в конце сентября 2014 года в мексиканском городе Игуале пропали 43 студента педагогического колледжа. Учащиеся собирались принять участия в демонстрациях против местных властей, но по пути их перехватили полицейские. Судьба их остается неизвестной.

Как показало расследование, по крайней мере 11 из учащихся незаконно удерживались полицейскими, а после были переданы преступной группировке, предположительно они погибли.

Власти страны предполагают, что за похищением стояли мэр города Хосе Луис Абарку Веласкес и его супруга. После того как инцидент получил огласку, они поспешили скрыться, однако вскоре были арестованы.

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