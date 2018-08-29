На воинский эшелон в Забайкалье напали десять человек — СКР

Чита, , 07:15 — REGNUM В нападении на воинский эшелон, следовавший в Забайкалье на учения «Восток — 2018», участвовало порядка десяти человек. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Предварительно установлено, что злоумышленники начали забрасывать камнями караульных, выставленных для охраны эшелона на станции Петровский завод в Забайкальском крае. В ведомстве отметили, что военнослужащие предупреждали нападавших и голосом, и предупредительными выстрелами в воздух, однако эти сигналы действия не возымели. В итоге караульные открыли огонь по злоумышленникам.

«В результате применения оружия один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы еще один из нападавших получил ранения. Сообщалось, что погибший — «смотрящий» по району — рецидивист по прозвищу Жданчик.

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