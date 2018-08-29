Во Флориде семья устроила потасовку из-за еды

Майами, США, , 06:12 — REGNUM Полиция Флориды прибыла по вызову в один из домов города Форт Пирс на вызов по случаю бытового насилия, сообщает Miami Herald.

По их данным, между Фредом Гаррьелом, его сестрой Беверли Гаррьел и ее сыном Томасом Вашингтоном произошла потасовка. Началась она с устных замечаний в адрес Вашингтона за то, что он съел всю еду своей матери в доме. После замечаний племянник начал оскорблять родственников и задираться, обещая всех убить. Как сообщила Беверли, она пыталась прекратить драку и разнять боровшихся дядю и племянника.

«После безуспешных попыток разнять драку своего сына со своим братом она взяла деревянную бейсбольную биту и ударила Вашингтона по голове, чтобы остановить его. Эта тактика, судя по всему, сработала», — отмечает издание.

Как Беверли позднее сообщила сотрудникам полиции, у Вашингтона несколько лет назад была диагностирована шизофрения, однако никаких лекарств он не принимал.

В результате задержания Томас Вашингтон провел 12 часов в тюрьме, после чего был отпущен.