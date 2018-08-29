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Второе авиапроисшествие за неделю у Capital Airlines: пятеро пострадавших

Происшествия

Рейс JD5759 авиакомпании Capital Airlines, направлявшийся из Пекина в Макао был вынужден приземлиться в Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая

Второе авиапроисшествие за неделю у Capital Airlines: пятеро пострадавших
YBen
Самолёт авиакомпании Capital Airlines

Пекин, 29 августа 2018, 05:21 — REGNUM  Пять пассажиров получили ранения после того, как самолет вынужден был совершить экстренную посадку не в аэропорту назначения в результате механической неисправности, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Рейс JD5759 авиакомпании Capital Airlines, направлявшийся из Пекина в Макао был вынужден приземлиться в Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая в 11:58 по местному времени 28 августа. В результате экстренной посадке взлетно-посадочная полоса был закрыта на три часа. Руководство аэропорта предупредило о возможных задержках. Обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа произошел еще один инцидент с рейсом JD5158 все той же авиакомпании Capital Airlines, который перевозил 145 пассажиров на борту. В результате разгерметизации кабины самолет вынужден был приземлиться в аэропорту Куньмина на юго-западе КНР.

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Авиапроисшествия
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