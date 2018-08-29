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Семь тел погибших извлечены из реки после кораблекрушения на юге Китая

Происшествия

Корабль «Yueyingde Cargo 8030» затонул около 23:30 по местному времени 27 августа

Семь тел погибших извлечены из реки после кораблекрушения на юге Китая
Иллюстрация: 34.mchs.gov.ru
На месте кораблекрушения

Гуанчжоу, Китай, 29 августа 2018, 05:01 — REGNUM  Семеро человек погибли в результате кораблекрушения на реке Бэйцзян в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Корабль «Yueyingde Cargo 8030» затонул около 23:30 по местному времени 27 августа. Все семь тел погибших были извлечены из воды к 17:45 по местному времени 28 августа. Специальная команда будет направлена на извлечение обломков судна и расследования обстоятельств трагедии.

Напомним, что 26 августа в провинции Хэбэй недалеко от города Таншань на севере Китая также затонуло судно с 12 членами экипажа на борту. На состояние 28 августа спасти удалось лишь четверых.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая затонула лодка: из 12 человек пока удалось спасти четверых

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Кораблекрушения
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