Семь тел погибших извлечены из реки после кораблекрушения на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 05:01 — REGNUM Семеро человек погибли в результате кораблекрушения на реке Бэйцзян в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Корабль «Yueyingde Cargo 8030» затонул около 23:30 по местному времени 27 августа. Все семь тел погибших были извлечены из воды к 17:45 по местному времени 28 августа. Специальная команда будет направлена на извлечение обломков судна и расследования обстоятельств трагедии.

Напомним, что 26 августа в провинции Хэбэй недалеко от города Таншань на севере Китая также затонуло судно с 12 членами экипажа на борту. На состояние 28 августа спасти удалось лишь четверых.

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