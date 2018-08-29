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Следственный комитет возбудил дело по факту истязания шестилетнего ребенка

Происшествия

В ходе расследования проверят сотрудников органов опеки

Следственный комитет возбудил дело по факту истязания шестилетнего ребенка
Насилие

Вологда, 29 августа 2018, 04:51 — REGNUM  Управление следственного комитета Вологодской области возбудило уголовные дела в отношении сотрудников опеки по факту халатности, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужил инцидент с попаданием шестилетнего мальчика в областную детскую клиническую больницу. У мальчика были обнаружены телесные повреждения, сам ребенок находится в коме

По факту избиения ребенка СК РФ расследует уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица. Также характер телесных повреждений свидетельствует о систематическом нанесении побоев ребенку. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ — истязание.

Следователи намерены изъять из вологодской администрации всю документацию, касающуюся процедуры передачи шестилетнего мальчика в приемную семью. Также в ходе расследования сотрудники СК установят конкретных должностных лиц, которые не осуществляли должного контроля за состоянием ребенка, проживающего в приемной семье.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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