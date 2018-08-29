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Бешенство идёт по Нижегородской области: ещё одно село – на карантине

Происшествия

До этого карантин установили в городах Саров и Семенов

Починковский район, Нижегородская область, 29 августа 2018, 03:09 — REGNUM  Бешенство продолжает распространяться по Нижегородской области. До 24 октября 2018 года в селе Наруксово Починковского района будут действовать ограничительные меры по бешенству животных. Карантин был установлен указом главы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эпизоотический очаг расположен в личном хозяйстве жителя села, но весь населённый пункт признан неблагополучным. В угрожаемую зону включены ещё два села — Азрапино и Константиновка. В Наруксово на весь срок карантина запретили продажу сырого молока, торговлю животными, их вывоз за пределы территории. В селе также будет организован подворовой обход, чтобы выявить всех восприимчивых животных и условия их содержания.

Напомним, первым карантин летом 2018 года был объявлен в Сарове. Он был установлен до 29 августа 2018 года в связи с тем, что в лесу были обнаружены трупы животных с подтверждённым бешенством.

В конце июля на карантин был «закрыт» город Семенов, где ограничительные меры будут действовать до 23 сентября 2018 года. За это время городские власти должны не только отловить безнадзорных животных, но и отрегулировать численность лисиц. В Семёнове бешенство было обнаружено в двух личных хозяйствах. Угрожаемая зона также «растянулась» на восемь населённых пунктов.

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