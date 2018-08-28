Под Архангельском произошёл пожар на магистральном газопроводе

п. Урдома, Архангельская область, , 23:40 — REGNUM В Архангельской области вечером 28 августа произошло возгорание на магистральном газопроводе «Ухта — Торжок-2». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как уточняется, разрыв разрыв одной из веток газопровода диаметром 1220 мм произошёл в районе станции Шиес Ленинского района.

По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. К месту разрыва газопровода напрвлены аварийная бригада и команда пожарных в составе десяти человек и двух единиц техники.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России сообщают, что в связи с ЧП отключен аварийный участок протяжённостью 28 километров. При этом отмечено, что последствий для потребителей нет, транспортировка газа осуществляется по резервной линии в полном объёме.