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Под Архангельском произошёл пожар на магистральном газопроводе

Происшествия

Пострадавших в результате ЧП нет

п. Урдома, Архангельская область, 28 августа 2018, 23:40 — REGNUM  В Архангельской области вечером 28 августа произошло возгорание на магистральном газопроводе «Ухта — Торжок-2». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как уточняется, разрыв разрыв одной из веток газопровода диаметром 1220 мм произошёл в районе станции Шиес Ленинского района.

По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. К месту разрыва газопровода напрвлены аварийная бригада и команда пожарных в составе десяти человек и двух единиц техники.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России сообщают, что в связи с ЧП отключен аварийный участок протяжённостью 28 километров. При этом отмечено, что последствий для потребителей нет, транспортировка газа осуществляется по резервной линии в полном объёме.

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Происшествия на газопроводах
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