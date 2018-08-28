В химических выбросах в Крыму заподозрили три предприятия

Симферополь, , 22:07 — REGNUM Источник химических выбросов в крымском Армянске пока не определен. В сфере подозрения — три предприятия. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов вечером 28 августа.

«Сейчас устанавливается источник выброса, после проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных. По последним данным рабочей группы, возможно, выбросы вредных веществ в Армянске были осуществлены не с завода «Крымский титан», а с ОАО «Крымский содовый завод» или же с АО «Бром», — написал Аксенов.

Он также сообщил, что исследования воздуха, воды и почвы на месте проводят специалисты минэкологии региона совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Также работу контролируют республиканская и природоохранная прокуратура.

«Пробы воздуха, взятые Роспотребнадзором в Армянске, показали, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей Крыма нет», — в очередной раз подчеркнул Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 27 августа жители крымского города Армянска сообщили в соцсетях о появлении специфического налёта ржавчины на металлических предметах в домах и на улице.

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