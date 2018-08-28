Два пассажирских автобуса столкнулись в Брянске

Брянск, , 21:49 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобусов в Брянске. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба регионального управления МВД России.

По предварительным данным, водитель автобуса Setra допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ, затормозившим на остановке общественного транспорта, после чего задел ещё пять автомобилей, которые были припаркованы по близости.

Сообщается, что в результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель Setra и два пассажира автобуса ЛиАЗ.

Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего. Для определения состояния водителя в момент ДТП назначена медицинская экспертиза.