Заключенного колонии в Татарии нашли мертвым

Казань, , 20:37 — REGNUM Осужденного, который отбывает наказание на территории колонии-поселения при исправительной колонии №19 (ИК-19), 22 августа обнаружили мертвым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Татарии.

Заключенного нашли на его кровати, смерть констатировал фельдшер бригады скорой помощи. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено, также не найдена предсмертная записка.

По предварительным данным, причиной смерти является механическая асфиксия. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место прибыл сотрудник полиции врач судмедэксперт.

«По факту смерти осужденного проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Учреждение ИК-19 — колония строгого режима, рассчитанная на 1448 мест. Здесь отбывают наказание граждане уже бывшие в местах лишения свободы, а также при особо опасном рецидиве. Участок колонии-поселения рассчитан на 50 мест.