Четыре человека погибли в ДТП в Татарии с двумя грузовиками

Казань, , 20:12 — REGNUM Четыре человека погибли в Татарии в столкновении двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, авария произошла днем 28 августа на 753 км трассы М-7 вблизи деревни Исаково в Зеленодольском районе республики.

В результате столкновения пострадал один человек, четверо от полученных травм скончались на месте.

«Детей среди погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

О состоянии пострадавшего в аварии на данный момен ничего неизвестно.

По данным республиканского управления МВД, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.

По информации управления, на указанном участке трассы проводились дорожные работы. Грузовой автомобиль и следовавший за ним легковой автомобиль остановились.

«По предварительным данным, водитель второго длинномера не справился с управлением автомашиной из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоящие перед ним автомобили», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне также на трассе М-7 после столкновения загорелись три фуры.

По предварительной версии спасателей, сломавшаяся фура стояла на обочине трассы. Вторая фура пыталась взять грузовик на жесткую сцепку, в этот момент в них врезалась третья фура.

В результате аварии погиб мужчина, который выполнял жесткую сцепку.