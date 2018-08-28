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В Узбекистане на железнодорожной станции произошла химическая авария

Происшествия

В одном из контейнеров произошла разгерметизация металлических бочек

В Узбекистане на железнодорожной станции произошла химическая авария
Иллюстрация: Fvv.uz
Ликвидация последствий аварии

Ташкент, 28 августа 2018, 18:41 — REGNUM  В Ташкенте на железнодорожной станции «Универсал логистик сервис» произошла химическая авария, сообщает 28 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на МЧС Узбекистана.

В одном из контейнеров произошла разгерметизация металлических бочек с гидросульфитом натрия. Всего в контейнере находилось 384 бочки, из которых 109 оказались поврежденными.

Отметим, гидросульфат натрия применяется в пищевой, легкой, химической и других промышленностях. Химическое вещество зачастую используется в качестве консерванта или антиокислителя. Может вызвать сильную аллергическую реакцию при больших концентрациях.

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