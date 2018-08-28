Рязанец ограбил ветерана, чтобы выпить

Сасово, Рязанская область, , 17:36 — REGNUM В города Сасово Рязанской области местный житель ограбил ветерана Великой Отечественной войны, напав на 93-летнего мужчину у него дома. Как сообщила 28 августа пресс-служба ГУ МВД России по Рязанской области, грабитель вытащил из нагрудного кармана пенсионера 2 тыс. рублей, часть которых успел пропить до задержания.

Ограбление случилось в квартире ветерана. Местный житель ворвался в квартиру днем, схватил пенсионера за шею и, пригрозив расправой, забрал у него из кармана деньги. Позже оказалось, что грабитель заприметил ветерана, когда потерпевший гулял около подъезда, а деньги просвечивались через ткань рубашки.

Ветеран сразу обратился в полицию, где рассказал о приметах нападавшего. Полицейские с помощью служебной собаки вышли на след преступника, а опросив жителей двора, в который их привел след, установили его личность.

«Сотрудники полиции установили, что к ограблению может быть причастен 37-летний неработающий сасовец. Мужчину задержали и изъяли у него часть похищенного — тысячу рублей. Другую часть суммы он успел потратить на спиртное», — сообщили в пресс-службе.

Теперь любитель выпить стал фигурантом дело о грабеже. Ему грозит до семи лет лишения свободы.