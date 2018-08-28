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В Таджикистане зараженное мясо подарили детскому саду

Происшествия

10 сотрудников детского сада попали в больницу

В Таджикистане зараженное мясо подарили детскому саду
Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР
Испорченное мясо

Душанбе, 28 августа 2018, 16:57 — REGNUM  В Таджикском городе Ходжент десять сотрудников частного детского сада оказались в больнице с подозрением на заражение сибирской язвой, сообщают местные СМИ. По словам пострадавших, им стало плохо после употребления говяжьего мяса, которое 23 августа детсаду передал его учредитель в честь праздника Иди Курбон (Курбан-Байрам).

Подаренное мясо сотрудники решили детям не оставлять, так как был выходной день, и разделили его между собой. В результате 25 августа десять работников данного учреждения были госпитализированы.

Сегодня, 28 августа, главный санитарный врач Центра госсанэпидемнадзора Согдийской области Умед Нуруллозода сообщил о том, что предварительный диагноз «Сибирскоя язва» не подтвердился. В результате последующих анализов и проведенного бактериологического посева был обнаружен стафилококк.

Он подчеркнул, что состояние сотрудников детского сада удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Они все еще госпитализированы, лежат в разных палатах.

Детский сад закрыт и опечатан. Городская прокуратура Ходжента по данному факту ведет расследование.

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