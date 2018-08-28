На севере Красноярского края зафиксирован факт бешенства двух оленей

Красноярск, , 16:26 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантин) по заболеванию — бешенство животных на срок до 19 сентября в отдельных районах региона. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Речь идёт о районе поселка Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Дело в том, что в юго-западном направлении на расстоянии 70−75 км от поселка Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края зафиксирован факт бешенства двух оленей.

Согласно указу запрещен вывоз собак и кошек за пределы территории неблагополучного пункта. Также на карантинированной территории и в угрожаемой зоне запрещена торговля домашними животными, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных.

Отвественной за соблюдение карантина назначена Служба по ветеринарному надзору Красноярского края.

Проводится комплекс мер, направленных на ликвидацию заболевания — бешенства животных.