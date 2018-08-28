Чиновника ульяновского минсельхоза обвинили во взяточничестве

Ульяновск, , 15:42 — REGNUM В Ульяновской области предъявлено обвинение сотруднику регионального минсельхоза. Ему инкриминируют получение взятки, сообщает областное следственное управление СКР.

Следствие считает, что 21 июня 2018 года консультант министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области предложил заместителю директора одной из автозаправочных станци» «обеспечить непривлечение компании к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства». Согласно материалам дела, за это последний должен был передать 100 тыс. рублей взятки.

«22 июня предприниматель перевел указанную сумму на банковскую карту (злоумышленника)», — отмечают в следственном управлении.

Сотрудника министерства обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»). Расследование продолжается. Арестованы принадлежащие злоумышленнику иномарка «Тойота РАВ4», земельный участок, частный дом и квартира.

Напомним, в июле 2018 года за взяточничество осуждён бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону. По версии следствия, с января по сентябрь 2016 года злоумышленник неоднократно получал взятки за непривлечение к ответственности лиц, незаконно занимавшихся деятельностью по производству спиртосодержащей продукции на территории Ульяновска — общий размер взяток оценён в 12 млн рублей. Приговором суда злоумышленнику назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 38,55 млн рублей с лишением права 10 лет занимать должности на государственной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, июле 2018 года в Ульяновске по подозрению в получении взятки возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника главного управления МЧС по региону. По данным следствия, средства предназначались «за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников управления федеральной почтовой связи». Ранее завершено расследование в отношении врача ГУЗ «Кузоватовская РБ», обвиняемого в получении 20 тыс. рублей взятки. Следствие считает, что злоумышленник получил деньги за не постановку на наркологический учёт местного жителя.