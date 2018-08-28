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Волгоградские спасатели потушили пожар на мебельном складе в Волжском

Происшествия

Огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м

Волгоградские спасатели потушили пожар на мебельном складе в Волжском
skeeze
Пожар

Волжский, Волгоградская область, 28 августа 2018, 15:37 — REGNUM  В городе Волжский Волгоградской области на мебельном складе произошел пожар. Как сообщили 28 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о пожаре в промзоне поступило примерно в 11:00. На ликвидацию огня потребовалось почти три с половиной часа.

В промзоне загорелась кровля здания. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Возгорание обошлось без пострадавших. Сейчас причина пожара выясняется.

«К ликвидации возгорания привлекалось всего сил и средств: 14 единиц техники и 41 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, пожар произошел на мебельном складе.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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